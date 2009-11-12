Парламентарии приняли законопроект о поддержке малого и среднего предпринимательства

Проект принят в первом чтении. В нем закреплены основные цели и принципы госполитики, названы основные виды оказания такой поддержки.

Это в частности, особые режимы налогообложения и упрощенная система ведения бухгалтерского учета.

Как отметил министр экономики страны, малое и среднее предпринимательство – один из наиболее динамично развивающихся секторов белорусской экономики.

Николай Зайченко, министр экономики Республики Беларусь:

– Если рассматривать только малый бизнес, предприятия до 100 человек, то его доля в ВВП сегодня около 9,5%, хотя еще буквально 2 года назад не было и 7%. В промышленности – порядка 8,5%. В розничном товарообороте – почти 20% приходится на эти предпринимательские структуры. Поэтому они наиболее подвижны и мобильны, гибко реагируют на спрос и предложения.

И сегодня же депутаты приняли в первом чтении законопроект о ветеринарной деятельности. Он призван улучшить эпизоотическую безопасность в стране. Национальная ветеринарная служба получит самостоятельность и независимость. Без этого невозможно проводить экспортно-импортные операции с продуктами животного происхождения.