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Парламентарии планируют внести изменения в закон о пенсионном обеспечении

23 апреля 2007 09:45
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Согласно документу, при назначении и пересчете пенсий, пособий и других социальных выплат предполагается использовать наибольшую величину бюджета прожиточного минимума, утвержденного правительством за два последних квартала. Это позволит сохранить уровень материального обеспечения пенсионеров.
Еще одним законодательным новшеством станет увязка перерасчета пенсий с изменением минимального размера пенсии по возрасту. Депутаты готовят законопроект к рассмотрению на текущей весенней сессии Палаты представителей.
# Экономика

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