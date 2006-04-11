Парламентарии обсудят проблему чернобыльской катастрофы

12 апреля в парламенте Беларуси с участием премьер-министра страны Сергея Сидорского состоятся парламентские слушания, приуроченные к 20-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.В ходе парламентских слушаний планируется проанализировать работу исполнительной власти по выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской аварии. Также будут обсуждены подходы правительства по минимизации этих последствий в ближайшие пять лет. В проекте рекомендаций - предложения к правительству по разработке эффективных действий к реабилитации пострадавших районов, обеспечивающих их экономическое возрождение и устойчивое развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе.