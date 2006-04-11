Прямой эфир

Парламентарии обсудят проблему чернобыльской катастрофы

11 апреля 2006 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
12 апреля в парламенте Беларуси с участием премьер-министра страны Сергея Сидорского состоятся парламентские слушания, приуроченные к 20-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.В ходе парламентских слушаний планируется проанализировать работу исполнительной власти по выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской аварии. Также будут обсуждены подходы правительства по минимизации этих последствий в ближайшие пять лет. В проекте рекомендаций - предложения к правительству по разработке эффективных действий к реабилитации пострадавших районов, обеспечивающих их экономическое возрождение и устойчивое развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
10 апреля 2006 15:32

Между небом и землей...

10 апреля 2006 14:34

Президент РФ потребовал от правительства ускорить подписание документов по формированию ЕЭП

09 апреля 2006 08:59

Лучший показатель экономики - сдерживание цен