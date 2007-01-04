Парламентарии Беларуси рассмотрели поправки в закон об автомобильном транспорте и перевозках
Действующий закон дополняется новым понятием "заказчик автомобильных перевозок".В этой роли будут выступать местный исполнительный или распорядительный орган, юридическое или физическое лицо, заключившие с перевозчиком договор об организации автомобильных перевозок пассажиров или грузов. В поправках закрепляется обязанность автомобильного перевозчика по обеспечению соблюдения водителями режима труда и отдыха.