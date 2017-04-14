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Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов

14 апреля 2017 13:34
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Новости Беларуси. Сотрудничество регионов Беларуси и Польши в экономической сфере имеет большой потенциал. Об этом заявили представители польской парламентской группы.

Депутаты Сейма встретились 13 апреля с белорусскими коллегами.

Зарубежная делегация посещает нашу страну с визитом. Гости побывали на нескольких совместных предприятиях в Гродненской области. Отметим, всего в Беларуси насчитывается 350 совместных с Польшей производств. И эта цифра растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов-1

Адам Андрушкевич, председатель польско-белорусской парламентской группы, депутат Сейма Польши:
Мы посетили наиболее продвинутые польско-белорусские предприятия в Новогрудском и Лидском районах. И увидели, что они прекрасно работают. Здесь мы обсудили все вопросы в экономической теме.

Надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше расти такими же темпами.

Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов-4

Андрей Наумович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В Новогрудском районе мы посмотрели завод металлоизделий. В настоящее время данное предприятие прорабатывает привлечение инвестиций польского капитала. Я надеюсь, будет приложено максимум усилий через определенный отрезок времени приехать и посмотреть это предприятие в новом ракурсе.

Объем польских инвестиций в бизнес Беларуси составляет около 350 миллионов евро.

А взаимный товарооборот приближается к одному миллиарду. 

# Экономика # Беларусь-Польша # Фотофакт

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