Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов

Новости Беларуси. Сотрудничество регионов Беларуси и Польши в экономической сфере имеет большой потенциал. Об этом заявили представители польской парламентской группы. Депутаты Сейма встретились 13 апреля с белорусскими коллегами. Зарубежная делегация посещает нашу страну с визитом. Гости побывали на нескольких совместных предприятиях в Гродненской области. Отметим, всего в Беларуси насчитывается 350 совместных с Польшей производств. И эта цифра растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Адам Андрушкевич, председатель польско-белорусской парламентской группы, депутат Сейма Польши:

Мы посетили наиболее продвинутые польско-белорусские предприятия в Новогрудском и Лидском районах. И увидели, что они прекрасно работают. Здесь мы обсудили все вопросы в экономической теме. Надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше расти такими же темпами.