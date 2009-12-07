Парламент приступил к обсуждению бюджета страны на 2010 год

Проект документа комиссиям нижней палаты Национального собрания представил министр финансов Андрей Харковец.

Он назвал его «осторожным». Это значит, что бюджетные обязательства станут шире только с увеличением доходов и темпов экономического роста. Согласно проекту ставка НДС возрастет с 18 до 20 процентов.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

- Мы не просто поднимаем ставку до 20%, мы это делаем в условиях сокращения нагрузки по другим налогам, поэтому она носит компенсационный характер. Даже в условиях повышения налоговой ставки порядка 900 миллиардов рублей остается в распоряжении предприятий.

Материалы главного финансового плана на следующий год – это два тома или почти 600 страниц основных цифр. В бюджете статья доходов – 53 триллиона рублей, а статья расходов составит без малого 56 триллионов. Что касается содержания, то более половины расходов планируется направить на социальную сферу.

Александр Антоненко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

- Структура бюджета сохраняет направленность 2009 года, хоть условия немного изменились — мы понимаем, что бюджет 2009 года формировался совершенно других условиях. В бюджете несколько опережающими темпами предусмотрены финансирование отраслей народных хозяйств.