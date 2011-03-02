Парламент Беларуси будет отстаивать право на полноформатное участие в работе «Евронеста»

Пока не принято окончательного решения об участниках первого заседания этой весной.

Европарламент предлагал провести его без участия парламентской делегации Беларуси. По мнению белорусской стороны, в таком случае работа «Евронеста» будет неполноценной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы не сидим сложа руки, проводим эту работу. На уровне руководителей наших палат идет общение по этому вопросу с руководителями соответствующих парламентов других стран, входящих в «Евронест».