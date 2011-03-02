Прямой эфир

Парламент Беларуси будет отстаивать право на полноформатное участие в работе «Евронеста»

02 марта 2011 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пока не принято окончательного решения об участниках первого заседания этой весной.

Европарламент предлагал провести его без участия парламентской делегации Беларуси. По мнению белорусской стороны, в таком случае работа «Евронеста» будет неполноценной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы не сидим сложа руки, проводим эту работу. На уровне руководителей наших палат идет общение по этому вопросу с руководителями соответствующих парламентов других стран, входящих в «Евронест».

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
02 марта 2011 15:26

Более 300 предпринимателей собираются в Минске, чтобы утвердить национальную платформу развития бизнеса

02 марта 2011 15:25

На Островецкой площадке идет строительство автомобильной и железной дорог, создается производственная база

02 марта 2011 13:15

Михаил Мясникович: Планируем межправительственное соглашение, которое касается строительства атомной станции