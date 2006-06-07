Парк высоких технологий: заявки на будущее

Белорусская <силиконовая долина> фактически начала свою работу. Сегодня свидетельства о регистрации получили первые резиденты Парка высоких технологий. Это четыре компании, работающие в сфере IT-технологий. Первоначально здесь намерены изучить возможности и потенциал отечественных предприятий. Далее планируется провести масштабную информационную кампанию для привлечения резидентов в странах Западной Европы, США и Канаде. Вместе с тем, в администрацию Парка уже поступают новые заявки от потенциальных резидентов. По словам директора Администрации парка высоких технологий Валерия Цепкало, до конца года ими могут стать около 30 компаний. С началом работы Парка высоких технологий в Беларуси будет создана уникальная благоприятная среда для развития высоких технологий.