Парк высоких технологий расширяет инфраструктуру

Беспрецедентный рост и бурное развитие. Белорусская "силиконовая долина" подвела итоги за полгода.

Всего год назад в парке высоких технологий был зарегистрирован первый резидент. Сегодня IT-компании работают не только на внутренний рынок, обеспечивая необходимыми программами практически все отрасли хозяйствования страны. Много предложений из-за рубежа. Самое востребованное - банковское обеспечение. Вскоре планируется приход на наш рынок и трансконтинентальных компаний таких как "Майкрософт" и другие.

Сейчас стоит вопрос о развитии инфраструктуры Парка высоких технологий. Белорусские специалисты планируют использовать опыт ПВТ других стран. В частности индийское правительство выделяет 1 миллион долларов на создание IT центра обучения. А Итальянский технологический институт поставит современное коммуникационное оборудование.

Генеральный инвестор строительства Парка высоких технологий определится в ближайшее время. Финская компания "Технополис" высказала заинтересованность в этом проекте. 24 августа представитель этой компании госпожа Мерви Катарина Кэки показала структуру компании. На презентации обсудили вопросы возможного участия финской стороны в создании современной офисной и образовательной инфраструктуры белорусского парка высоких технологий.

