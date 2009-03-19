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Парк высоких технологий формирует Международный консультационный совет

19 марта 2009 08:57
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Его участники будут обмениваться знаниями с белорусскими программистами в области информационных технологий. В состав совета войдут политики, общественные деятели и бизнесмены с мировым именем. Так, присоединиться к организации готов бывший руководитель Малазийской Федерации, лидер Движения неприсоединения, доктор Махатхир Мохамад. Именно он предложил создать «Мультимедийный Суперкоридор» - сегодня это крупнейший в Азии парк в области технологий. Первое заседание Международного Консультационного Совета пройдет в новом здании Парка высоких технологий. Стороны будут общаться в режиме он-лайн.
# Экономика

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