Парк высоких технологий формирует Международный консультационный совет

Его участники будут обмениваться знаниями с белорусскими программистами в области информационных технологий. В состав совета войдут политики, общественные деятели и бизнесмены с мировым именем. Так, присоединиться к организации готов бывший руководитель Малазийской Федерации, лидер Движения неприсоединения, доктор Махатхир Мохамад. Именно он предложил создать «Мультимедийный Суперкоридор» - сегодня это крупнейший в Азии парк в области технологий. Первое заседание Международного Консультационного Совета пройдет в новом здании Парка высоких технологий. Стороны будут общаться в режиме он-лайн.