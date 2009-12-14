Параметры социально-экономического развития страны на будущий год высокие и напряжённые

Но их достижение – дело чести. Это подчеркнул на совещании Президент Александр Лукашенко.Буквально на днях Указами утверждены важнейшие прогнозные показатели и основные направления кредитно-денежной политики. В Парламент направлен и проект закона о республиканском бюджете. Чтобы выполнить запланированное, придется приложить огромные усилия. Но только так, считает глава государства, можно восстановить высокие темпы экономического роста.