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Параметры социально-экономического развития страны на будущий год высокие и напряжённые

14 декабря 2009 15:30
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Но их достижение – дело чести. Это подчеркнул на совещании Президент Александр Лукашенко.Буквально на днях Указами утверждены важнейшие прогнозные показатели и основные направления кредитно-денежной политики. В Парламент направлен и проект закона о республиканском бюджете. Чтобы выполнить запланированное, придется приложить огромные усилия. Но только так, считает глава государства, можно восстановить высокие темпы экономического роста.
# Экономика # Лукашенко

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