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Память, которую сохранит металл

20 декабря 2006 14:49
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Десять лет назад в Беларуси была выпущена первая памятная монета. Она была посвящена 50-летию ООН.Затем появились монеты в честь Дня независимости республики и годовщины Договора об образовании Сообщества Беларуси и России. Всего за 10 лет Национальный банк страны выпустил в обращение 11 серий памятных монет. В рамках этих серий и автономных выпусков отчеканено 86 наименований монет. Первоначально они чеканились по четырем основным темам: Беларусь и мировое сообщество, история и культура Беларуси, спорт, защита окружающей среды. Чтобы удовлетворить спрос людей с различным уровнем дохода, большинство монет дублировано в различных металлах. Нацбанк активно экспериментирует в области применения новых технологий. Так, появились монеты со вставками из драгоценных и искусственных камней, эмалями, тампопечатью, микрошрифтами, припрессовкой золотой фольги, голограммой.
# Экономика

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