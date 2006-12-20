Память, которую сохранит металл

Десять лет назад в Беларуси была выпущена первая памятная монета. Она была посвящена 50-летию ООН.Затем появились монеты в честь Дня независимости республики и годовщины Договора об образовании Сообщества Беларуси и России. Всего за 10 лет Национальный банк страны выпустил в обращение 11 серий памятных монет. В рамках этих серий и автономных выпусков отчеканено 86 наименований монет. Первоначально они чеканились по четырем основным темам: Беларусь и мировое сообщество, история и культура Беларуси, спорт, защита окружающей среды. Чтобы удовлетворить спрос людей с различным уровнем дохода, большинство монет дублировано в различных металлах. Нацбанк активно экспериментирует в области применения новых технологий. Так, появились монеты со вставками из драгоценных и искусственных камней, эмалями, тампопечатью, микрошрифтами, припрессовкой золотой фольги, голограммой.