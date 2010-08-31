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Палата представителей белорусского парламента 7 сентября в первом чтении рассмотрит законопроект о бюджете-2011

31 августа 2010 18:28
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Совет Палаты утвердил повестку дня внеочередной сессии.

В нее включены 4 вопроса: о проектах законов о республиканском бюджете на будущий год, о бюджете государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты, а также о внесении поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы.

В настоящее время народные избранники продолжают изучать рабочие документы. По мнению председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, депутаты достаточно активно поработали над проектами главных финансовых документов страны, что позволит принять их 7 сентября в первом чтении. В этом случае уже за квартал до нового года станет известно, по каким правилам будет функционировать белорусская экономика в 2011 году.

# Экономика

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