Палата представителей белорусского парламента 7 сентября в первом чтении рассмотрит законопроект о бюджете-2011

Совет Палаты утвердил повестку дня внеочередной сессии.

В нее включены 4 вопроса: о проектах законов о республиканском бюджете на будущий год, о бюджете государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты, а также о внесении поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы.

В настоящее время народные избранники продолжают изучать рабочие документы. По мнению председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, депутаты достаточно активно поработали над проектами главных финансовых документов страны, что позволит принять их 7 сентября в первом чтении. В этом случае уже за квартал до нового года станет известно, по каким правилам будет функционировать белорусская экономика в 2011 году.