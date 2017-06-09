Пакистан может взять на вооружение белорусские технологии в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Беларусь поставит в Пакистан в 2017 году детское питание на миллион долларов. Планы обсудили в Минске на встрече с делегацией из Исламабада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пакистан заинтересован в создании совместных предприятий по переработке продовольственной продукции, а еще в закупке нашей сельскохозяйственной техники. Партнеров интересует опыт наших аграриев и уровень механизации.
Ахмад Джамаль, заместитель министра национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана:
В Республике Беларусь производится очень много продуктов с высокой добавленной стоимостью переработанной продукции. Поэтому мы настроены развивать переработку сельскохозяйственной продукции с производством продукции с высокой добавленной стоимостью в Пакистане.
Современные технологии, применяемые в сельском хозяйстве Республики Беларусь, могут быть применимы и в Пакистане.
Стороны планируют увеличивать товарооборот. Белорусам предлагают покупать рис и фрукты, а экспортировать молоко, сливочное масло, сыры, продукты из мяса и птицы.