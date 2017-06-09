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Пакистан может взять на вооружение белорусские технологии в сельском хозяйстве

09 июня 2017 07:40
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Новости Беларуси. Беларусь поставит в Пакистан в 2017 году детское питание на миллион долларов. Планы обсудили в Минске на встрече с делегацией из Исламабада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан заинтересован в создании совместных предприятий по переработке продовольственной продукции, а еще в закупке нашей сельскохозяйственной техники. Партнеров интересует опыт наших аграриев и уровень механизации.

Пакистан может взять на вооружение белорусские технологии в сельском хозяйстве-1

Ахмад Джамаль, заместитель министра национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана:
В Республике Беларусь производится очень много продуктов с высокой добавленной стоимостью переработанной продукции. Поэтому мы настроены развивать переработку сельскохозяйственной продукции с производством продукции с высокой добавленной стоимостью в Пакистане.

Современные технологии, применяемые в сельском хозяйстве Республики Беларусь, могут быть применимы и в Пакистане.

Стороны планируют увеличивать товарооборот. Белорусам предлагают покупать рис и фрукты, а экспортировать молоко, сливочное масло, сыры, продукты из мяса и птицы.

# Экономика # Беларусь-Пакистан

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