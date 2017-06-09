Пакистан может взять на вооружение белорусские технологии в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Беларусь поставит в Пакистан в 2017 году детское питание на миллион долларов. Планы обсудили в Минске на встрече с делегацией из Исламабада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан заинтересован в создании совместных предприятий по переработке продовольственной продукции, а еще в закупке нашей сельскохозяйственной техники. Партнеров интересует опыт наших аграриев и уровень механизации.