ПАЧЭС - это мост, связывающий Европу и Среднюю Азию

27 февраля в Совете Республики на встрече с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества обсудили перспективы развития межпарламентских отношений. Интерес со стороны международных организаций к Черноморскому региону объясняется тем, что это мост, связывающий Европу и Среднюю Азию. В конце 2005года статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ЧЭС получила и наша республика.

Во время визита руководства Парламентской Ассамблеи ЧЭС планируются встречи с депутатами Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также с руководством внешнеполитического ведомства Беларуси.