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ПАЧЭС - это мост, связывающий Европу и Среднюю Азию

27 февраля 2007 12:48
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27 февраля в Совете Республики на встрече с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества обсудили перспективы развития межпарламентских отношений. Интерес со стороны международных организаций к Черноморскому региону объясняется тем, что это мост, связывающий Европу и Среднюю Азию. В конце 2005года статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ЧЭС получила и наша республика.
Во время визита руководства Парламентской Ассамблеи ЧЭС планируются встречи с депутатами Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также с руководством внешнеполитического ведомства Беларуси.
# Экономика

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