Озимые в Беларуси принимают вторичное закаливание

Умеренные морозы и выпавший небольшой снег для озимых пойдет только на пользу, считают учёные-агрономы. Продолжительная теплая погода вызвала вялотекущую вегетацию, способствовала росту корневой системы, а также накоплению в растениях сахаров. Специалисты считают, что если в течение недели продержится умеренно морозная погода, то растения получат необходимую повторную закалку. Поэтому серьезных оснований для беспокойства нет.



Лучшие условия для дальнейшей перезимовки посевов - постепенное подмерзание почвы, продолжительность морозов должна быть как минимум в течение семи-восьми дней. А по прогнозам синоптиков, именно такая погода и ожидается по крайней мере до конца этой недели.