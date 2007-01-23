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Озимые в Беларуси принимают вторичное закаливание

23 января 2007 15:02
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Умеренные морозы и выпавший небольшой снег для озимых пойдет только на пользу, считают учёные-агрономы. Продолжительная теплая погода вызвала вялотекущую вегетацию, способствовала росту корневой системы, а также накоплению в растениях сахаров. Специалисты считают, что если в течение недели продержится умеренно морозная погода, то растения получат необходимую повторную закалку. Поэтому серьезных оснований для беспокойства нет.
 
Лучшие условия для дальнейшей перезимовки посевов - постепенное подмерзание почвы, продолжительность морозов должна быть как минимум в течение семи-восьми дней.  А по прогнозам синоптиков, именно такая погода и ожидается по крайней мере до конца этой недели.
# Экономика

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