«Овцеводство для нас очень рентабельный бизнес»: история успешного дела из Гомельской области

Новости Беларуси. Баранина – отличное диетическое мясо с низким содержанием холестерина. Полезных веществ в нем в 2-3 больше раза, чем в свинине или говядине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 7 лет назад Беларусь покупала шерсть за границей, валенки иногда везли из Китая, баранина на прилавках была дефицитом. Иван Забавко, заместитель директора по животноводству КСУП «Комбинат «Восток»:

В каждой отаре есть лидер. И это даже не баран, а матка, которая водит эту отару.

Иван Забавко – главный чабан Гомельской области. В 2010 году, еще до появления госпрограммы развития овцеводства, вместе с руководством хозяйства он занялся новым для себя делом.

Иван Забавко:

Запомнился первый окот, когда ярка принесла нам первого ягненка. Это была сенсация для всего хозяйства. Все приезжали смотреть. Мы за ним ухаживали, как за младенцем.

За 7 лет «восточное» стадо выросло с 50 почти до 3000 голов. Хозяйство получило статус племенного, и сегодня овцеводство здесь рассматривается как неотъемлемая часть успешного агробизнеса. Александр Добриян, СТВ:

В хозяйстве разводят полутонкорунную породу. Стригут таких всего раз в год. Однако овечки привыкают к процедуре быстро, ведут себя смирно. Но постричь их не так уж и просто. Ведь профессионала-«стригаля» сегодня днем с огнем не сыщешь. Всему нужно учиться самому. Животноводы рассказывают, как учились делать бараньи стрижки по видео из интернета. У специалиста на одно руно уходит всего пара минут, дилетанту приходится повозиться дольше.

Александр Добриян:

Ну вот, 10 минут работы для новичка. Скажите, как руно хорошее?

— Хорошее руно – килограмма 3 шерсти. За год нарастает до такого количества с одной овечки. Со сбытом шерсти сегодня проблем нет. Смиловичская валяльно-войлочная фабрика забирает все без остатка. Правда, закупочные цены таковы, что белорусское руно «золотым» пока никак не назовешь. Здесь на этот вопрос смотрят философски и с удовольствием сами пользуются шерстяными валенками и одеялами.

Дмитрий Корж, директор КСУП «Комбинат «Восток»

В целом спросом, да, действительно пользуются. Одеяла хорошие и, что самое главное, с нашей шерсти, которую мы производим. А от этого особое тепло от этого одеяла идет.

Правда, греет аграриев не только мысль о пользе труда. Куда более согревающий эффект оказывает экономика мясной составляющей овцеводства. Именно на нее сделали ставку в Гомельском районе.

Дмитрий Корж:

Когда начинали мы, конечно же, несли убытки – в течение, наверное, лет полутора, пока не нарастили поголовье. На сегодняшний день овцеводство для нас очень даже рентабельный и хороший бизнес.

Рентабельность сегодня по мясному направлению – свыше 44. Еще 80 лет назад поголовье овец в Беларуси доходило до 2,5 миллионов! Сегодня – в 20 раз меньше. Вкус баранины хорошо знаком нашим дедам, молодое же поколение белорусов еще только начинает открывать его для себя.

Наталья Зайцева, продавец фирменного магазина:

Бывает, что не успеваем товар при получении выложить – все уходит, скажем так, с молотка.

Спрос позволяет держать довольно премиальные для производителя цены. К слову, овца – это не только мясо и шерсть. Совсем скоро рентабельность производства должна подняться еще и за счет «овчинки». Сегодня со сбытом шкур еще есть проблемы. Но в Витебской области заканчивается модернизация мехового комбината. На полную мощность предприятие заработает к середине будущего года. Перерабатывать планируют 300 тысяч штук овчины.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга:

Мы рассчитываем из части овчины, которую будем перерабатывать, пошить изделия прямо здесь, на данном комбинате. А часть будем предлагать другим потребителям: российским, казахстанским и, в том числе, белорусским. Закуп сырья – примерно будет 50% из постсоветского пространства – Беларусь, Россия и Казахстан. А 50% – это будет импортное.

Побегут ли по белорусским полям отары тонкорунных овец и когда это случится, пока загадывать рано. Но то, что над новыми породами и направлениями в овцеводстве аграрии активно думают – это факт неоспоримый.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

У нас увеличилось количество овец в стране до 90 тысяч – это практически более, чем 170% уровня 2012 года. Я полагаю, что эта цифра еще недостаточна для полного удовлетворения потребностей.