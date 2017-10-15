«Овцеводство для нас очень рентабельный бизнес»: история успешного дела из Гомельской области
Новости Беларуси. Баранина – отличное диетическое мясо с низким содержанием холестерина. Полезных веществ в нем в 2-3 больше раза, чем в свинине или говядине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
7 лет назад Беларусь покупала шерсть за границей, валенки иногда везли из Китая, баранина на прилавках была дефицитом.
Иван Забавко, заместитель директора по животноводству КСУП «Комбинат «Восток»:
В каждой отаре есть лидер. И это даже не баран, а матка, которая водит эту отару.
Иван Забавко – главный чабан Гомельской области. В 2010 году, еще до появления госпрограммы развития овцеводства, вместе с руководством хозяйства он занялся новым для себя делом.
Иван Забавко:
Запомнился первый окот, когда ярка принесла нам первого ягненка. Это была сенсация для всего хозяйства. Все приезжали смотреть. Мы за ним ухаживали, как за младенцем.
За 7 лет «восточное» стадо выросло с 50 почти до 3000 голов. Хозяйство получило статус племенного, и сегодня овцеводство здесь рассматривается как неотъемлемая часть успешного агробизнеса.
Александр Добриян, СТВ:
В хозяйстве разводят полутонкорунную породу. Стригут таких всего раз в год. Однако овечки привыкают к процедуре быстро, ведут себя смирно. Но постричь их не так уж и просто. Ведь профессионала-«стригаля» сегодня днем с огнем не сыщешь. Всему нужно учиться самому.
Животноводы рассказывают, как учились делать бараньи стрижки по видео из интернета. У специалиста на одно руно уходит всего пара минут, дилетанту приходится повозиться дольше.
Александр Добриян:
Ну вот, 10 минут работы для новичка. Скажите, как руно хорошее?
— Хорошее руно – килограмма 3 шерсти. За год нарастает до такого количества с одной овечки.
Со сбытом шерсти сегодня проблем нет. Смиловичская валяльно-войлочная фабрика забирает все без остатка. Правда, закупочные цены таковы, что белорусское руно «золотым» пока никак не назовешь. Здесь на этот вопрос смотрят философски и с удовольствием сами пользуются шерстяными валенками и одеялами.
Дмитрий Корж, директор КСУП «Комбинат «Восток»
В целом спросом, да, действительно пользуются. Одеяла хорошие и, что самое главное, с нашей шерсти, которую мы производим. А от этого особое тепло от этого одеяла идет.
Правда, греет аграриев не только мысль о пользе труда. Куда более согревающий эффект оказывает экономика мясной составляющей овцеводства. Именно на нее сделали ставку в Гомельском районе.
Дмитрий Корж:
Когда начинали мы, конечно же, несли убытки – в течение, наверное, лет полутора, пока не нарастили поголовье. На сегодняшний день овцеводство для нас очень даже рентабельный и хороший бизнес.
Рентабельность сегодня по мясному направлению – свыше 44.
Еще 80 лет назад поголовье овец в Беларуси доходило до 2,5 миллионов! Сегодня – в 20 раз меньше. Вкус баранины хорошо знаком нашим дедам, молодое же поколение белорусов еще только начинает открывать его для себя.
Наталья Зайцева, продавец фирменного магазина:
Бывает, что не успеваем товар при получении выложить – все уходит, скажем так, с молотка.
Спрос позволяет держать довольно премиальные для производителя цены. К слову, овца – это не только мясо и шерсть. Совсем скоро рентабельность производства должна подняться еще и за счет «овчинки». Сегодня со сбытом шкур еще есть проблемы. Но в Витебской области заканчивается модернизация мехового комбината. На полную мощность предприятие заработает к середине будущего года. Перерабатывать планируют 300 тысяч штук овчины.
Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга:
Мы рассчитываем из части овчины, которую будем перерабатывать, пошить изделия прямо здесь, на данном комбинате. А часть будем предлагать другим потребителям: российским, казахстанским и, в том числе, белорусским. Закуп сырья – примерно будет 50% из постсоветского пространства – Беларусь, Россия и Казахстан. А 50% – это будет импортное.
Побегут ли по белорусским полям отары тонкорунных овец и когда это случится, пока загадывать рано. Но то, что над новыми породами и направлениями в овцеводстве аграрии активно думают – это факт неоспоримый.
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
У нас увеличилось количество овец в стране до 90 тысяч – это практически более, чем 170% уровня 2012 года. Я полагаю, что эта цифра еще недостаточна для полного удовлетворения потребностей.
Мясо, шкура, молоко и шерсть – когда-то в народе бытовала поговорка «овечка вокруг человечка».
Иван Забавко:
Вот эта пословица из тех времен, когда говорили: «Корова – кормилица, а овца – она была всем». Потому что корова давала молоко (или коза). С овцы получали и шерсть, для того, чтобы ткать, вышивать, вязать, в овчину мы одевались, обувались. И мясо.
Будем развивать, будем продавать. Я думаю, что это все реально. Ведь история всегда по кругу крутится.
Овцеводство незаметно становится прибыльной отраслью экономики. И пусть объемы пока не велики, но эта ниша с каждым сезоном уверенней заявляет о себе.