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Отсутствие границ между странами «таможенной тройки» уже ощутил на себе белорусский бизнес

14 июля 2011 17:05
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С первого июля заработала единая таможенная территория, которая прошла, по сути, годовое испытание – с согласованием всех позиций, в том числе и на законодательном уровне. Контроль окончательно перенесен на внешний контур Таможенного союза.

Едиными стали таможенные тарифы, системы внешнеторгового регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Это значит что движение, как минимум, товаров между Беларусью, Россией и Казахстаном значительно упростилось.
 
Бонусы от Таможенного союза сразу почувствовал бизнес. В одном из логистических предприятий отметили интерес к казахстанскому направлению. Количество договоров значительно увеличилось, особенно с отменой границ.  

Максим Таранов, заместитель генерального директора логистического предприятия:
Мы проводим очень серьезные переговоры, в том числе и с россиянами, с казахами. Интересуются тенденциями развития Таможенного союза и европейцы, которые также управляют цепочками поставок на свои рынки сбыта в рамках этого союза. Интересуется Украина, Литва.

Экономический эффект в государственном масштабе уже виден  в цифрах. Объем взаимной торговли между странами по первым месяцам этого года вырос на 40%. Для Беларуси годовая прибыль – 29 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Шурыгин, эксперт (Россия):
Громадный запрос на Таможенный союз, на отсутствие границ. С точки зрения государства, конечно, это выгодно. Ведь несмотря на какие-то разногласия и трения,  все-таки, прохождение товаров беспрепятственно внутри трех стран – это экономия громадных средств для каждой стороны. И каждое государство имеет свои преференции и свой интерес.
 
Набирают обороты приграничная торговля  и кооперационные связи. Более чем на треть выросли поступления по импортным пошлинам.

Тем не менее, равных условий хозяйствования пока нет, особенно с учетом разницы цен на энергоресурсы.

Лев Криштапович, эксперт (Беларусь):
Наши лидеры понимают, что будущее  наших стран в интеграции. И я думаю, что в его развитии лежит и решение  вопроса о равных ценах на энергоресурсы и вообще о равных ценах во всем. Логика единого рынка как раз предполагает, чтобы они были равны. Иначе теряется смысл разговоров о том, что это Единый экономический союз.
 
Эксперты Беларуси, России и Казахстана  называют Таможенный союз первым шагом к восстановлению отношений, по масштабам сравнимые с союзом Советским. Общий рынок – почти 170 миллионов потенциальных потребителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По прогнозам, прибыль от такой интеграции вырастет в разы со следующего года, ведь с боем курантов должно заработать Единое экономическое пространство. А это – свободное движение и товаров, и капитала, и  рабочей силы, а также, по определению, равные условия хозяйствования.

# Экономика

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