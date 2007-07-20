Отрицательное внешнее сальдо - ложка дегтя в бочке меда

Премьер-министр страны Сергей Сидорский доложил Президенту о работе белорусской экономики в первом полугодии.

Большинство показателей выполнено. Рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 8,5%, объем инвестиций возрос на 17%. В республике с начала года построено 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. Уровень реальной заработной платы увеличился с начала года на 17%. Единственный проблемный показатель - отрицательное внешнее сальдо. Импорт превышает экспорт. И ситуация пока не исправлена.

Кроме того, Президенту доложено о ходе летних полевых работ. Полностью убран рапс, сельхозорганизации республики приступают к уборке льна. На сегодняшний день в стране намолочено около миллиона 200 тысяч тонн зерновых при урожайности 29 центнеров с гектара. Это значительно выше, чем в прошлом году. Поэтому главное требование Президента - качественно убрать и сохранить хороший урожай. В уборочной кампании принимают участие 14 тысяч комбайнов, из них более тысячи новых машин - отечественные.