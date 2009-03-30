Отправлен в отставку глава Peugeot Citroen

Продажи автомобилей Peugeot и Citroen упали в связи с кризисом

Крупнейший французский производитель автомобилей Peugeot Citroen объявил об отставке председателя совета директоров Кристиана Стреффа. В заявлении компании отставка Стрейффа объясняется чрезвычайными трудностями, с которыми столкнулась автомобильная индустрия, сообщает Русская служба Би-би-си. Место председателя совета директоров Peugeot Citroen займет нынешний генеральный директор сталелитейной группы Corus Филипп Варин.

Решение об отставке Стрейффа принято советом директоров единогласно. 54-летний Стрейфф, ранее возглавлявший авиастроительную корпорацию Airbus, занимал возглавлял совет директоров Peugeot Citroen немногим более двух лет.

Peugeot Citroen - второй по величине автопроизводитель в Европе - объявил об убытках в 2008 году в размере 343 млн. евро. В нынешнем году компания собирается уволить 11 тысяч сотрудников. Каждый десятый рабочий во Франции занят в автомобильной промышленности.

Президент Николя Саркози пообещал, что государство не допустит краха этого сектора экономики. Правительство уже согласилось выделить Peugeot Citroen кредит на сумму 3 млрд. евро (около 4 млрд. долларов). Столько же получит их конкурент - компания Renault.