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Отопительный сезон в Минской области начнется, когда на улице 5 дней подряд будет не выше +8°C

25 сентября 2012 15:33
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Новости Беларуси. Отопительный сезон в Минской области начнется согласно графику. Горячими батареи в квартирах станут тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не превысит 8°C. Все котельные региона получат паспорта готовности до 15 октября. Более 70% жилищного фонда и теплосетей в республике уже готовы к холодам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минжилкомхоз по поручению президента разрабатывает систему оплаты за коммунальные услуги. Специалисты ведомства рассматривают несколько вариантов.

Андрей Шорец, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Мы рассматриваем несколько вариантов. Один из них - это возврат к безналичным жилищным субсидиям, который действовал еще несколько лет назад и имел определенный положительный элемент. На сегодняшнем этапе мы рассматриваем этот вариант в качестве приоритетного. Который бы позволил защитить наиболее малодоходные слои населения.

# Экономика # Отопительный сезон # Андрей Шорец

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