Отопительный сезон 2010-2011: белорусы будут оплачивать только треть затрат на услуги ЖКХ

Повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Беларуси не планируется. Это подтвердили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Более того, все подготовительные мероприятия, проведенные к грядущей зиме, позволят минимизировать влияние любых негативных внешних факторов. И отопительный сезон 2010-2011 пройдет под знаком сохранения прежней тарифной политики. А это означает, что белорусы по-прежнему будут оплачивать только 30 % затрат на услуги ЖКХ.

Инесса Лукьянчик, начальник ЖЭС 109 Минска:

Подготовка к зиме завершена. Согласно графику все выполнено, паспорт готовности получен. В настоящее время проводятся профосмотры системы горячего-холодного водноснабжения и центрального отопления.

Не столько количество потребляемого тепла, сколько цена теплой квартиры в зимне-осенние холода волнует любого жильца. Белорусам здесь просто повезло: мы по-прежнему оплачиваем не больше трети всех жилищно-коммунальных затрат. В итоге и этой грядущей зимой запредельных цифр никто не увидит. Средний платеж за двухкомнатную квартиру с тремя жильцами и площадью 48 квадратных метров составит 162 тысячи. Если вы проживаете в трехкомнатной, то ваша коммуналка потянет на 226 тысяч рублей. Владельцы однокомнатных квартир в отопительный сезон будут платить 108 тысяч. Эти цифры могут меняться как в сторону увеличения (если зима будет очень морозной), так и в сторону уменьшения (в случае неожиданного потепления).

На наличие тепла в квартирах влияет не только качественная подготовка всех отопительных систем, но и внешние факторы. От незапланированных задержек с поставками природного топлива спасут надежные запасы мазута.

Анатолий Шагун, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В основном это резерв на котельных газовых, который может быть использован либо в качестве аварийных ситуаций в газотранспортной сфере, либо случае ограничения подачи природного газа в республику.

Повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства не планируется. Это стало понятно из четких просчетов жилищного министерства. И повода менять планку роста больше, чем нам $5 в год здесь не видят.

Эдмунд Гришкевич, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Здесь вопросы, связанные с распределением стоимости Минэнерго и жилищно-коммунального хозяйства. В этих рамках вся тарифная политика сегодня и ведется.

Ирина Туркова, Артем Кицененко, Людмила Орлова, телекомпания СТВ, Минск.