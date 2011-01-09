Отныне граждане Беларуси и предприниматели смогут свободно приобретать лесопродукцию в необходимом количестве

Белорусские лесхозы будут реализовывать древесину по-новому. Такие изменения предусмотрены указам главы государства. И для этого не требуются разрешения, как это было ранее.

Купить древесину теперь можно будет на бирже или в лесхозах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению специалистов, это значительно упростит процедуру реализации лесного материала и полностью обеспечит потребность в нем не только населения, но и предпринимателей.

Александр Корбут, заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Как юридическое, так и физическое лицо может обратиться в лесхоз и приобрести древесину для собственного потребления. Для этого лесхоз купит древесину на бирже, произведет ее заготовки и реализует ее уже в подготовленном виде.

А если кто-то пожелает купить лес на корню, заняться лесозаготовками, то для них тоже процедура упрощена, не надо получать лицензию, он может организовать свое производство и приобрести ту древесину, которая ему нужна для производства.