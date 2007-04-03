Отношение к земле должно быть рачительным и хозяйским!

Первым пунктом в рамках двухдневной поездки Президента Беларуси по регионам страны стал Копыльский район Минской области.

В центре внимания главы государства - ход весенне-полевых работ, сев ярового ячменя по интенсивным технологиям, система современной высокопроизводительной сельхозтехники. Как было доложено главе государства, к 10 апреля в Минской области сев яровых зерновых и зернобобовых будет завершен.

Затем глава государства побывал в агрогородке Тимковичи - одном из наиболее крупных населенных пунктов Копыльского района. Силами строителей "Солигорскпромстроя" здесь менее чем за год был построен новый микрорайон. Современные коттеджи не нарушили самобытность старой деревни. И на этом строители не остановятся. Газифицированные дома, новый магазин с широким ассортиментом продукции, красочные детские площадки, отремонтированные объекты социальной сферы создали комфортные условия для жизни сельчан.

Президент подчеркнул, что содержание агрогородков, новых домов и улиц должно осуществляться не за счет бюджетных средств - эти деньги должны быть заработаны местными предприятиями. Поэтому производственная сфера агрогородков должна развиваться не меньшими темпами, чем социальная. Также глава государства еще раз напомнил о максимальном использовании на производственных объектах местных видов топлива.

При распределении жилья на селе Александр Лукашенко потребовал отталкиваться от принципа поддержки в первую очередь тех, кто действительно хочет жить в деревне и добросовестно работать там.

Глава государства остался доволен результатами использования современных подходов при создании агрогородка в Тимковичах и отметил, что такой положительный пример возведения агрогородков необходимо распространять по всей стране.