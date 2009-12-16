Мингорсовет предложил также увеличить налог на игорный бизнес.

Минские депутаты проголосовали за городской бюджет-2010. Сегодня также утвердили прогноз социально-экономического развития. В столичной мэрии открылась 17-ая сессия Мингорсовета. Большинство вопросов – финансово-экономического плана. В бюджете наступающего года статья доходов – чуть более пяти триллионов трёхсот миллиардов рублей, а на расходы направят пять семьсот. Сами депутаты назвали финансовый план столицы сбалансированным и продуманным.

Василий Панасюк, депутат Минского городского Совета депутатов:

Принципы формирования бюджета: сохранить достойный уровень социальной защиты, поддержать сегменты экономики, львиную долю ассигнований отвлечь на жилищное строительство.

Александр Керножицкий, начальник Финансового управления Мингорисполкома:

Со следующего года отменяется ряд местных налогов и сборов: налог с продаж в розничной торговле, местный сбор с пользователей за парковку транспорта в специально оборудованных местах, транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего пользования, сбора на содержание и развитие инфраструктуры города.

Сегодня же Мингорсовет предложил увеличить налог на игорный бизнес. Прибыль от него в экономику города – около 9 миллионов долларов в эквиваленте. Это прогноз на следующий год. Однако, цифра может быть больше, учитывая то, что московские игорные заведения закрывают, а в Минске число посетителей казино растет.