Отменено постановление №991

Это сделано после того, как Президент поручил рассмотреть ситуацию, сложившуюся после принятия документа.

После возвращения главы белорусского государства из Кыргызстана к нему поступили многочисленные жалобы по поводу принятого постановления, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. За разъяснениями этого решения Совета Министров обращаются и в Администрацию главы государства.

В этой связи Александр Лукашенко 4 августа поручил правительству незамедлительно разобраться и принять меры по исправлению сложившейся негативной ситуации.

Постановление определяло некоторые вопросы приобретения товаров. Вместе с тем, как заявил накануне вечером министр экономики, на рынке Беларуси должно быть покончено с необоснованным посредничеством.

— Президент неоднократно указывал, что вопрос необоснованного посредничества, ведущий к разрушению финансовой системы предприятий и организаций, должен быть окончательно закрыт. Действительно, эта проблема сегодня является крайне острой у нас в силу финансово-экономического кризиса, и необоснованное посредничество ведет и к завышению цен. Еще одно негативное следствие – конкуренция, которая создается на внутреннем рынке. Особенно негативно еще одним последствием – это те коррупционные проявления, которые являются неизбежным следствием системы необоснованного посредничества на рынке. В этой связи глава государства потребовал от правительства неукоснительно выполнять его поручения. В настоящее время правительством разрабатывается комплекс дополнительных мер, который позволит выполнить поручения главы государства в полном объеме, — Николай Зайченко, министр экономики Республики Беларусь.