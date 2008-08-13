Отмена подоходного налога – новые возможности для предпринимателей на селе

Декрет, который подписал Президент страны, освобождает от выплат подоходного налога индивидуальных предпринимателей, которые производят и продают товары на селе.

Создание новых возможностей для предпринимателей на селе – это забота государства в целом о регионах. Развитие здесь ИП – это и новые инвестиции в сельскую местность, и повышение экономического потенциала регионов.

Индивидуальный предприниматель Леонид Васильков – законопослушный налогоплательщик. Но отныне он будет спать еще спокойнее. Леонид, как и другие ИП-шники на селе, освобожден от уплаты подоходного налога. Говорит, эти деньги пустит в дело. Сегодня бизнесмену не хватает площадей и сотрудников. Для этого берет у государства кредит. А погасит его за счет преференций, которые предоставляются производителям продукции на селе.

Декрет номер 17, подписанный Главой государства, – это обновленный документ прошлого года. Изменений и дополнений немного. Но они существенно облегчат жизнь бизнесменов на селе.

Новый декрет влечет за собой не только упрощения в налогообложении. Он снимет ряд проблем в лицензировании, кредитовании и ценообразовании. Для бизнесменов на селе упростится процесс государственных закупок сырья, комплектующих и материалов. От предпринимателей государство ждет ответных шагов. А именно – увеличить производство и реализацию товаров народного потребления. Новый декрет вступит в силу в октябре.

