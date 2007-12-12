Отмена льгот поддержит развитие транспортной сферы

В Минске в результате упорядочения льгот на транспорте ежемесячно будет сэкономлено порядка 3 миллиардов рублей.Эти средства будут направлены на развитие городского пассажирского коммунального транспорта, и, в частности, на его обновление. В настоящее время в Минске льготами на транспорте пользуются 811 тыс. человек. На это из бюджета выделяются немалые средства. Поэтому с принятием закона сократится объем субсидий из бюджета, которые будут использованы по целевому назначению.