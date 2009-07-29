Отмена кредитования в валюте в 2011 году может быть продлена

Об этом сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович сегодня на пресс-конференции.

Петр Прокопович подчеркнул, что в республике взят курс на дедолларизацию экономики. Это объективное решение, принятое исходя из анализа ситуации в мире и нежелания страны сидеть на «долларовой игле».

«В течение ближайших 2-3 лет необходимо обеспечить работу таким образом, чтобы внутри страны потребности у населения в проведении расчетов в иностранной валюте не было, а такая потребность возникала только при выезде граждан за рубеж», - сказал председатель правления Нацбанка. Никакой необходимости использовать иностранную валюту для строительства жилья, покупки недвижимости в Беларуси нет, добавил он.

«Отмена кредитования населения в иностранной валюте до 2011 года - это промежуточный этап, дальше - посмотрим», - отметил Петр Прокопович. Но, по его мнению, практика применения этой меры подтвердит ее обоснованность, и она будет принята «раз и навсегда». Уход от кредитования населения в инвалюте позволяет уменьшить риски как для граждан, так и для банков, способствует укреплению белорусского рубля.

«Мы должны жить с нашим белорусским рублем, чтобы в будущем мировые кризисные явления меньше влияли на нашу экономику», - убежден председатель правления Нацбанка. Он выразил уверенность, что придет время, когда белорусский рубль станет свободно конвертируемой валютой.

В соответствии с постановлением правления Национального банка №105 в Беларуси до 1 января 2011 года приостанавливается выдача физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, кредитов в иностранной валюте, напоминает БЕЛТА.