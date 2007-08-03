Отлично, хорошо и удовлетворительно

В хозяйствах Калинковичского района комбайнеры ежедневно получают оценки. Дневники здесь заменили на талоны. Сдельная система оплаты труда повысила не только качество уборки, но и заработок хлеборобов.

Колхоз СПК "50 лет БССР" - крупнейший в Калинковичском районе. В этом году он ещё и один из самых пострадавших от капризов природы: что не уничтожили майские заморозки и июньская засуха добили ливни. Потеряно, по меньшей мере, 30% урожая. А поэтому убрать с полей всё до последнего зёрнышка - задача стратегическая.

На каждом поле стоит человек, который контролирует качество, и определяет зарплату. Цветовая дифференциация качества уборки поля - зелёный талон - удовлетворительно, синий - хорошо. Но чаще комбайнеры СПК "50 лет БССР" получают талоны вот жёлтого цвета. Цвета поля убранного на "отлично".

И качество повысилось, да и зарплата повысилась. Потерь меньше - зарплата выше. Арифметика простая.

Экономическая сторона вопроса главный, но не единственный фактор качественной уборки урожая. Талонная система оплаты труда - не ноу-хау. Это опыт, взятый из прошлого и адаптированный к сегодняшним условиям. Главное, что он даёт реальный экономический эффект.