Откуда взять и куда направить бюджетные средства - выясняли депутаты и представители Минфина

Основные параметры бюджета Беларуси на 2007 год были рассмотрены 12 июля постоянной комиссией Палаты представителей по бюджету, финансам и налоговой политике. Представители Министерства финансов отвечали на вопросы депутатов о приоритетах расходной части бюджета и выясняли планируемые источники поступления доходов.

Больше вопросов, чем утверждений вызвало рассмотрение основных параметров бюджета Беларуси на 2007 год. Представители министерства финансов отчитались перед депБольше вопросов, чем утверждений вызвало рассмотрение основных параметров бюджета Беларуси на 2007 год. Представители министерства финансов отчитались перед депутатами какие основные подходы применяются при разработке главного финансового документа. Основа доходной части бюджета -налоги. В первую очередь, налоги на прибыль, НДС и акцизы. Между тем основная задача в следующем году - снижение налоговой нагрузки. Это планируется сделать за счёт отмены чрезвычайного налога, отчислений в Государственный фонд содействия занятости. Также предполагается упорядочение местных налогов и сборов.

Депутатов больше всего интересовало, какой будет налоговая система, и куда пойдут деньги из расходной части бюджета по отдельным отраслям.

Что касается заработной платы бюджетников, то по словам первого заместителя министра финансов Анатолия Свержа, её средний размер к концу 2007 года должен составить в эквиваленте $305-325. Расходы бюджета должны быть сориентированы на достижение реального роста зарплаты бюджетников на 8-9 % к уровню этого года. утатами какие основные подходы применяются при разработке главного финансового документа. Основа доходной части бюджета -налоги. В первую очередь, налоги на прибыль, НДС и акцизы. Между тем основная задача в следующем году - снижение налоговой нагрузки. Это планируется сделать за счёт отмены чрезвычайного налога, отчислений в Государственный фонд содействия занятости. Также предполагается упорядочение местных налогов и сборов. Депутатов больше всего интересовало, какой будет налоговая система, и куда пойдут деньги из расходной части бюджета по отдельным отраслям. Что касается заработной платы бюджетников, то по словам первого заместителя министра финансов Анатолия Свержа, её средний размер к концу 2007 года должен составить в эквиваленте $305-325. Расходы бюджета должны быть сориентированы на достижение реального роста зарплаты бюджетников на 8-9 % к уровню этого года.