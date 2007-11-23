Открылся 10-й международный Минский форум

Участники мероприятия, обсудили разноплановые аспекты внутренней, международной политики и экономики.

Среди них - политики, дипломаты, эксперты из России, Украины, Германии, Польши, Словакии и представители ряда европейских организаций.



Во второй день форума среди приоритетных тем - взаимодействие Европы, Беларуси и России в сфере энергобезопасности.



Евросоюз не может не признать: интерес к Беларуси растет. Не только из-за стратегически важного для Европы геоположения. Эксперты отмечают улучшение в республике инвестиционного климата.

Наиболее привлекательными для инвесторов являются банки, производство потребительских товаров, машиностроение. Перспективным может стать сотрудничество в области энергетики. Европа заинтересована в бесперебойном транзите газа, белорусская сторона также ищет возможностей увеличения мощностей газового транзита.

За последние 10 лет товарооборот Беларуси с ЕС увеличился более чем в 7 раз, а экспорт - более чем в 18. Одним из главных западных партнеров для нас остается Германия. Однако немецкие фирмы сегодня в Беларуси больше продают, нежели финансируют или производят. Хотя есть и желание расширить участие в нашей экономике.

Наиболее четким и перспективным немецкому бизнесу видится вкладывание денег в развитие энергосбережения. Германия давно и успешно реализует энергосберегающие проекты. Она готова делиться технологиями с Беларусью, и более того - вкладывать в них деньги.



