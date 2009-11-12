Открылось предприятие по производству бумажных туб

Производство даст городскому поселку Ушачи 40 рабочих мест, а импортозамещающая продукция широко востребована во всех отраслях промышленности.

На китайском оборудовании белорусы осваивают производство бумажных туб — ниша на нашем рынке пока незанятая. Небольшой частный бизнес внесет вклад в государственную программу импортозамещения. Раньше такая продукция в основном завозилась из-за рубежа.

Дмитрий Анискевич, начальник производства:

Продукция, с которой мы работаем, производится в очень маленьком объеме, и в основном завозится из Европы, то есть из Прибалтики и Польши.

Рынок сбыта широк. Различные гильзы, втулки и шпули для намотки рулонных материалов в любом хозяйстве пригодятся. На большой спрос предприятие готовится реагировать разнообразием предложений.

Картонные гильзы — незаменимый расходный материал на любом крупном предприятии. Это оборудование позволит производить бумажные тубы от самых маленьких — размером 1 см для скотча или ниток, до семиметровых — для намотки линолеума или ковровых покрытий.

Работники уже готовятся к выпуску пробной партии. А пока делают ремонт своими силами. От старого здания здесь остались только пол и стены.

Всего работу здесь получат 40 человек. Для шеститысячного городского поселка практически без производственных предприятий это немало. Субсидию в 130 миллионов на создание рабочих мест выделили местные власти.

Татьяна Демешко, начальник отдела экономики Ушачского райисполкома:

Развитие частного бизнеса у нас идет активными темпами. Уже многие предприятия ощутили на себе возможности и преимущества работы именно в малом городе.

Новое предприятие — глоток свежего воздуха для экономики райцентра. Местные власти надеются, что благодаря малому бизнесу в Ушачах появится ещё не одно частное производство.