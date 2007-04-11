Отходы превратят в доходы

Вопросы сбора мусора и его переработки сегодня обсуждала вся экологическая общественность страны. Круглый стол прошел в рамках международной выставки "Управление отходами". В год каждый человек оставляет после себя около 470 килограмм мусора. Беларусь решила подключиться к мировому сообществу и начать активную борьбу с этой проблемой. Сейчас республика собирается позаимствовать немецкую технологию и складировать только переработанный мусор. В Новополоцке сейчас строится мусороперерабатывающий завод, в Бресте готовят линию по производству из отходов биогаза.