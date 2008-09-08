Отечественный брэнд потеснит на рынке импортные изделия

Производство санитарно-гигиенических принадлежностей в нашей стране набирает обороты - в 2009 году объемы выпуска этой продукции достигнут 100 миллиардов белорусских рублей. За последние два с половиной года ученые, медики и фармацевты разработали более 30 наименований гигиенической продукции, а также бинтов, шприцев и систем переливания крови. Технологии позволяют расширить ассортимент товаров первой необходимости и в скором времени появятся подгузники от отечественного производителя.