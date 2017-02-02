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Отечественные товары в интернет-пространстве: виртуальную выставочную площадку презентовали в Миноблисполкоме

02 февраля 2017 14:22
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Новости Беларуси. Экономика в цифре. Виртуальную выставочную площадку презентовали в Миноблисполкоме.

Чтобы улучшить экспортные возможности производителям области необходимо использовать современные технологии.

Выход отечественных товаров на виртуальные пространства нашел поддержку у представителей как крупного, так среднего и малого бизнеса. 

На электронном портале уже зарегистрировалось более семи тысяч предприятий.

Современный выставочный формат позволяет познакомиться с потенциальными покупателями их требованиями,

обсудить условия сотрудничества, знать необходимую информационную поддержку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Валерий Садоха, директор Национального центра маркетинга и коньюктуры цен:
Мы показали новые совершенно возможности, чтобы любое предприятие, которое желает поставлять свою продукцию, могло открыть этот портал и увидеть список товаров, которые потенциально возможно поставить из Беларуси, так как это страна импортирует. Например, Въетнам импортирует 80% молочной продукции, значит на этом рынке у нас есть место. Если есть какая-то страна, которая сама экспортирует, например, Австралия или Новая Зеландия, конечно, нам на этом рынке делать нечего. 

Владимир Жеребцов, специалист по внешнеэкономическим связям предприятия Жодино:
Все грамотно сделано, отображается законодательство и текущие закупки, что позволяет держать руку на пульсе, учввствовать в тендерах.

# Экономика # Экономика # Валерий Садоха

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