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Отечественные предприятия ждут крупных инвестиций

12 ноября 2008 17:39
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На первом этапе приватизации в Беларуси, акции открытых акционерных обществ будут продаваться исключительно крупным стратегическим инвесторам. Согласно указу Президента, до 2010-го должны быть приватизированы более 150-ти госпредприятий. При этом продавать производства будут только крупным инвесторам, которые смогут вложить в модернизацию производства значительные средства.

Оставлять за собой контрольный пакет акций приватизированных предприятий государство не стремиться. На выгодных условиях, любое ОАО может перейти полностью в частные руки. При этом инвестором могут быть, как белорусские так и иностранные компании.

Привлекать крупного инвестора планируют не только в промышленность. За два года частными станут и десятки предприятий сельского хозяйства, торговли, и даже энергетики.
# Экономика

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