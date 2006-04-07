Отечественные лекарства <оденутся> в белорусскую упаковку

Вскоре большинство отечественных медицинских препаратов будут выпускать в собственной упаковке. Все возможности для этого в Беларуси есть.Подтянуть свою промышленность по выпуску упаковочных материалов до уровня зарубежных аналогов и даже превзойти их - будут стремиться белорусские предприятия в ближайшее время. Пока же большую их часть приходится закупать у стран-соседей. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Косинец отметил, что от 70% до 100 % лекарственных средств мы имеем за счёт промежуточного импорта: <И что самое печальное - во что эти лекарственные средства упаковываются. Это стеклотара, это различные пластиковые упаковки. И практически 100% - стеклотара (ампулы, флаконы), резиновые пробки, колпачки -мы закупаем в России и Украине приблизительно на сумму 5,8 миллионов долларов США>. Но вскоре ситуация должна измениться. Планы у предприятий по выпуску собственных упаковочных материалов впечатляющие, да и все возможности для этого есть. Дело лишь за изучением мировых тенденций на фармацевтическом рынке. Важно знать, какие упаковки за пределами республики пользуются большим спросом. Определиться придётся и с объёмом выпуска. Ведь чтобы продукция пользовалась популярностью - ассортимент надо обновлять. К тому же создать собственные ампулы, алюминиевые колпачки, либо тубы для мазей - не представляет особых проблем. А затраты на их покупку колоссальные. Так, например, стоимость самой ампулы составляет приблизительно 30% от цены лекарства. Поэтому для Беларуси большое значение имеет производство этой упаковки у себя на родине. На помощь производственникам придут специалисты Национальной Академии наук, Минздрава и концерна <Белбиофарм>. Сделать нашу продукцию конкурентоспособной - их общая задача.