Отечественной продукции в супермаркетах и гипермаркетах станет больше

Покупатель сможет найти товары всех крупных белорусских предприятий.

Шесть с половиной квадратных метров торговой площади и более 15 тысяч покупателей в день. Этот гипермаркет уже завоевал популярность не только в столице, но и за ее пределами. Формула успеха прозрачна: внимание к каждому посетителю, большой ассортимент товаров и изучение потребительского спроса. В последнее время покупатели отдают предпочтение отечественным товарам, а поэтому их на прилавках магазина больше 50%.

В магазинах такого уровня покупатель не обижен. Среди 50 тысяч наименований продукции каждый найдет товар по вкусу. Наряду с отечественными представлены и импортные. Так что покупатель делает двойной выбор: один в пользу товара, другой - в пользу производителя.

Сегодня в Беларуси работает 212 супер- и 4 гипермаркета. Последних к 2010 году построят еще 11. На прилавках таких магазинов будет присутствовать вся номенклатура того, что производят в стране. Такая задача поставлена Министерством торговли. При этом покупатель сам выберет, какой товар приобрести. А о работе гипермаркетов отныне будут судить по заключенным договорам с отечественными производителями.

Министр торговли Республики Беларусь Александр Иванков: "Для гипермаркетов и супермаркетов у меня подход один: все белорусские товары должны быть там. Сколько продадут, это уже другой вопрос, но они должны быть выложены достойно, представлены достойно."

В том, что отечественный производитель будет представлен достойно, руководство гипермаркетов не сомневается. Тем более, что спрос на белорусскую продукцию есть. Востребована она и зарубежом. Только в первом полугодии мы торговали со 160 странами мира. Основные торговые партнеры- Россия, Нидерланды, Украина и Германия.

Табак и табачные изделия под контролем. Их в страну будет ввозить только один государственный специмпортер и больше никто. В Минторге придерживаются мнения, что с подакцизным высокодоходным товаром должно работать государство. А владельцам гипермаркетов белорусское торговое ведомство предлагает уравновесить экспортно-импортные поставки.