Отдых в Крыму подорожает

В нынешнем курортном сезоне отдых в южных регионах Украины подорожает, но не более чем на 10-15%.

В первую очередь это связано с ростом цен на транспортные услуги, продукты питания.

В западных и центральных регионах цены на отдых для туристов и санаторно-курортное лечение останутся на уровне прошлого года, а в некоторых случаях будут даже снижены.

При этом в долларовом эквиваленте цены на отдых для туристов из дальнего и ближнего зарубежья должны быть более привлекательными, поскольку в сравнении с прошлогодним курортным сезоном девальвация национальной валюты в Украине составила более 40%.

Председатель Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий Пахля отметил, что в условиях финансового кризиса увеличение цен на туристические услуги в Украине является неэффективным, и туроператорам рекомендовано выходить на получение прибыли за счет большего оборота потоков отдыхающих.

По прогнозам специалистов украинского туристического бизнеса, в нынешнем курортном сезоне цены на отдых в Крыму будут ниже, чем на курортах Сочи на 20-25%, сообщает БЕЛТА.