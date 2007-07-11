Почти в четыре раза вырос экспорт белорусских товаров в Польшу

Об этом сегодня сообщил посол Беларуси в Польше Павел Латушко.

Положительная динамика во внешнеэкономической деятельности с соседкой-страной связана с развитием товаропроводящей сети со стороны белорусских субъектов хозяйствования. На сегодняшний день на польском рынке действуют представительства 10 белорусских предприятий - от легкой промышленности до нефтеперерабатывающей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша Павел Латушко заявляет: "Посольство Беларуси и консульские учреждения Беларуси в Польше достаточно активно помогают белорусским экспортерам - польским предприятиям, заинтересованным в приобретении наших товаров. На регулярной основе мы проводим национальные выставки. Буквально 2 недели назад в Варшаве успешно завершилась национальная выставка Республики Беларусь, на которой присутствовало порядка 105 белорусских предприятия. Состоялось три семинара - строительный, банковский, туристический. Экономическая конференция белорусско-польских отношений. Мы сделали презентацию ряда предприятий."

Огромный потенциал заключают в себе и белорусско-китайские отношения. В республике работает несколько предприятий, созданных с участием китайских инвесторов. А в Поднебесной финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 4 предприятия с участием белорусских субъектов предпринимательской деятельности. В рамках партнерства прослеживается переход от простой торговли к инвестиционному сотрудничеству и реализации крупных проектов.

