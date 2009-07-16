От песен до бизнес-переговоров

Международный инвестиционный форум открылся в рамках «Славянского базара». (ВИДЕО)

Летний амфитеатр в Витебске похоже вновь ждет реконструкция. Инвестиционный проект по его обновлению сегодня зарубежным деловым гостям представили на международном инвестиционном форуме, который прошел в рамках «Славянского базара». Гостиницы, культурные, спортивные и торговые центры и даже витебский Диснейленд. Иностранные партнеры уже готовы заложить фундамент всех этих объектов. Всего же на форуме представлены

проекты на сумму более 700 миллионов долларов.

В Витебск приехали инвесторы из России, Германии, Китая, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Турции. Словом, большая интернациональная делегация заинтересованных в сотрудничестве бизнесменов и политиков.

— Здесь большой потенциал для развития иностранной торговли и для создания экономических союзов с другими странами. И мы будем стараться содействовать сотрудничеству Беларуси и Китая, — Юй Сюйсинь, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской народной Республики в РБ.

В представленных проектах — уникальный потенциал витебской земли. Например, богатейшее месторождение доломита Кирпич из этого сырья будет стоить в 4 раза дешевле. А завод по его производству станет первым в республике.

— Самое главное, что сырьевая база для производства этого кирпича — доломит, уникальнейшее месторождение которого е есть на Витебщине, здесь у нас. Запасов доломита здесь хватит на 200 лет. Аналогов этому в Восточной Европе нет, — Олег Кондратович, начальник отдела инвестиций и внешнеэкономических связей ГУ «Административная свободная экономическая зона «Витебск».

Проект по обновлению амфитеатра сегодня лидер среди предложенных инициатив.

— Мы считаем, что Беларусь – это стабильная страна, красивая, поэтому нас и тянет сюда, —Тахир Хамшо, учредитель иностранного общества с ограниченной ответственностью (Сирия).

Пожалуй, самую большую заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве проявили наши ближайшие соседи. Да и сами организаторы форума делают ставку на инвесторов из приграничных российских регионов.

— Это еще большая интеграция в области экономики, социальной в первую очередь политики, которая в принципе и сближает народы. Ну а та культурная программа, которая была у нас на «Славянском базаре», показывает на то, что наши связи становятся еще более прочными, более серьезными, — Вадим Мингалев, президент центра структурного развития государственных экономических программ и национальных проектов Российской федерации.

«Славянский базар» обрастает не только культурными, но и экономическими связями. Участники форума обсудили сегодня контракты на несколько миллионов долларов. Судя по таким результатам, встречи инвесторов обещают стать еще одной хорошей фестивальной традицией.