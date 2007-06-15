От модернизации техники к собственному производству

Потребность республики в узкоколейных тепловозах готов удовлетворить "140-ый ремонтный завод".

С 1990 года этот вид техники не производится, а протяженность узкоколейных железных дорог Беларуси составляет 760 км. Предприятие - первое и единственные на постсоветском пространстве, освоившее глубокую модернизацию тепловозов узкой колеи. Со временем завод может выйти на отечественное производство тепловозов.

Как и большинство постсоветских предприятий, "140-ый ремонтный завод" столкнулся в 90-е с проблемой заказов. Ремонт танковой техники сходил на "нет". Предприятие вынуждено было искать новые пути развития. Далеко ходить не стали. Построили цехи для капитального ремонта моторно-рельсового транспорта. Этот путь оказался верным. Предприятие загрузило свои производственные мощности и стабилизировало финансовое состояние.

Однако главные заказчики на сегодняшний день - отечественные торфо-перерабатывающие предприятия. Потребность в тепловозах узкой колеи чрезвычайно высока. 27 предприятий Республики используют их для вывозки торфа. Новые тепловозы уже не купить. Их давно нигде не производят.

Предприятие вносит свой вклад в реализацию программы по увеличению использования местных видов топлива. Пока что модернизировано 23 тепловоза. А необходимо более чем 100 единиц этой техники.

На заводе внедряются инновационные методы работы. Уже привыкли к системе автоматического контроля потребления ресурсов. Установлена турбина, работающая на попутном пару. Внедряются нетрадиционные методы отопления газовыми лампами. Есть солнечные батареи для нагревания воды. В ближайшее время по поставкам узкоколейных тепловозов будут заключены договора со странами СНГ и Скандинавии. Также прорабатывается вопрос о запуске производства тепловозов на заводе с использованием белорусских комплектующих.