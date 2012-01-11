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Островец – город первой белорусской АЭС – активно застраивается. Уже сданы три жилых дома, появилась необходимая инфраструктура, проектируются школа и сад

11 января 2012 07:04
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В двух микрорайонах появилась вся необходимая инженерная и дорожная инфраструктура. Сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома для персонала электростанции и их семей. Возводится и четвертый.

Также здесь строят кооперативное жилье для жителей Островца – в настоящее время они участвуют в возведении многоквартирных домов. На стадии проектирования – первая школа и детский сад. Отечественные и зарубежные предприниматели готовы строить торговый центр, магазины, объекты общепита и сферы услуг.Завершаются также работы по строительству дорог. Уже сданы несколько очередей стальной магистрали, которая в итоге свяжет АЭС с Минском. Построена автодорога от Островца до атомной станции. В первом полугодии сдадут и участок трассы от Островца до Ошмян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Детские сады в Беларуси

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