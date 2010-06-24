Острая фаза газового конфликта закончилась

Утром 24 июня «Газпром» возобновил поставки газа в Беларусь в полном объеме. Напомним, накануне наша страна полностью рассчиталась за поставленный Россией газ и потребовала, чтобы «Газпром» до 10 утра 24 июня погасил собственный долг в размере 260 миллионов долларов за транзит углеводородного сырья.

Накануне днем «Белтрансгаз» перевел на счет «Газпрома» 187 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Владимир Семашко. Тем самым можно сказать, что оплату задолженности гарантировало правительство. Но российскому монополисту этого оказалось мало, и он продолжил вести риторику ультиматумов. Представитель российской компании Сергей Куприянов заявил вчера, «мы подтвердим погашение долга только после получения денег». Видимо, такие «бизнесмены» сами привыкли разводить слова с делом, поэтому и от партнеров ожидают нечто подобное. А зря. Тем более, что и сам «Газпром» на тот момент оставался должен Беларуси. И наше правительство вынуждено было перейти на язык Миллера.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Я требую, чтобы завтра до 10.00 «Газпром» оплатил «Белтрансгазу» причитающихся 260 миллионов долларов. Если этого не будет сделано, то мы вынуждены будем прекратить оказание услуг по транзиту углеводородного сырья через территорию Беларуси.

Сегодня утром «Газпром» без слов и без публичной огласки открыл вентиль. Похоже, что на поиски «платежки» ушло более 15 часов. Утром же российский премьер-министр в Новокузнецке, наконец, озвучил то, к чему белорусская сторона призывала с самого начала этого газового противостояния.

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

– Необходимо провести переговоры с белорусскими партнерами. И за столом переговоров в нормальной, товарищеской обстановке, в деловой обстановке прояснить все вопросы, которые до сих пор являются спорными, если вообще там есть какой-то спор.

Странно, что подобное указание российский премьер сделал тогда, когда спорным остался только один вопрос: когда же «Газпром» рассчитается с Беларусью. По утру на сайтах новостей в интернете появилось сообщение о том, что Россия заплатила за транзит. И сумма – 228 миллионов долларов. Хотя должен Газпром на 32 миллиона больше. В 11.00 в Министерстве энергетики состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с газом. Участники совещания о денежном переводе господина Миллера знали только из интернета.

Владимир Семашко:

– Таким действием «Газпром» признал, что все то, что было затеяно в течение последних трех суток – это было абсолютно незаконно, необоснованно и не соответствовало контракту. Как понимаете, 228 миллионов оплатили, в то время как от нас трое суток требовали – ввели ограничения до 60% – на 187. Очевидно, нонсенс. То есть очевидно, кто в этой ситуации кому был больше должен и кто в этой ситуации, которая напрягла и Беларусь, и Россию, и Европу – кто больше виноват.

Сразу после совещания Владимир Семашко отправил в «Газпром» письмо на имя Алексея Миллера. В документе российской компании предложено в максимально короткие сроки погасить задолженность – 260 миллионов долларов, и предоставить подтверждающие оплату документы. Это письмо было отправлено в 11.30.

Нерасторопность «Газпрома» удивляет. То весьма оперативно монополист закручивал вентиль, причем, даже вдвое быстрее, чем сам же и угрожал. Но как дошло до расчетов по собственным долгам, вспомнил народную мудрость: «берешь чужое, отдаешь свое». Москва все еще остается нам должна. Кстати, российская компания утверждает, что цены на транзит не согласованы по белорусской вине. Однако есть документы, которые подтверждают обратное.

Например, акты стоимости услуг по транзиту. Их подписал «Белтрансгаз», и, внимание, представительство «Газпрома» в Беларуси. Не хватает только подписи из Москвы. Или еще письмо Владимира Семашко от 17 февраля 2010 года. В нем говорится, что в соответствии с договоренностями на высшем уровне расчеты за газ осуществлялись исходя из среднегодовой цены. И внизу требование провести платежи за транзит исходя из цены в 1,74 доллара за тысячу кубометров. Гендиректор «Белтрансгаза» также обращался в «Газпром» по этому поводу. В письме от 11 марта этого года говорится о том, что не урегулированы тарифы на транзит, из-за чего появляется задолженность «Газпрома».

Вся эта ситуация показывает, что начиная всю эту газовую эпопею, Москва в последнюю очередь руководствовалась экономическими мотивами и бизнес-интересами. Эксперты называют очень странной ту ситуацию, когда «Газпром», имея задолженность перед «Белтрансгазом», пытается истребовать свой долг. Ведь проще было бы им оплатить разницу – 73 миллиона.

Александр Муха, финансовый аналитик (Беларусь):

– Более логичным и рациональным вариантом было бы проведение взаимозачета и проведение одного платежа со стороны «Газпрома», поскольку в данном случае была бы экономия на комиссионных и прочих платежах обслуживающим банком. Более логично, провести один какой-то платеж, чем проводить два платежа на 400 миллионов долларов и заплатить с них, к примеру, 8 миллионов долларов комиссии. Или один платеж провести на 70 миллионов долларов, а заплатить в несколько раз меньше.

Как видим, острая фаза газового конфликта закончилась. Крутить вентиль больше никто не будет. «Газпром» согласен вести переговоры. То есть мы пришли к тому, к чему с самого начала и призывала белорусская сторона. А если считать цифры, то «Белтрансгаз» оказался в плюсе – «Газпром» был вынужден заплатить на 41 миллион долларов больше.

Алексей Адашкин, Екатерина Расолько, Александр Горощенко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.