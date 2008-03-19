Особое внимание - мониторингу окружающей среды и радиационному контролю

Более 625 миллиардов рублей будет направлено на реализацию Госпрограммы по преодолению катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Документ обсудили сегодня на заседании Президиума Совмина Беларуси. В программе несколько сотен проектов и мероприятий. Некоторые из них - обеспечение населения качественной питьевой водой, строительство жилья для специалистов, медиков и педагогов, прибывших на работу в пострадавшие регионы.



Значительная часть средств пойдет на выплату льгот и компенсаций. Сюда включены и средства на оздоровление, а также бесплатное питание для учащихся. Будет вестись строительство и реконструкция детских лечебных и профилактических учреждений. Работа по реабилитации загрязненных территорий будет продолжена. Определенная часть расходов пойдет на содержание зон отчуждения и отселения.



Сельхозорганизации на загрязненных территориях уже прошли переспециализацию и выпускают только чистую продукцию. В Правительстве отметили, что в регионы идут немалые средства. Но они используются неэффективно. В цепочке: производство-переработка-реализация готовой продукции есть слабые звенья. Предприятия работают не на полную мощность. Поэтому и экономическое развитие пострадавших районов пока отстает от общереспубликанского уровня.



Контроль за выполнение программы возложен на Министерство по чрезвычайным ситуациям. И, как было заявлено, специалисты особое внимание уделят мониторингу окружающей среды и радиационному контролю.