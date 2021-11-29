Особенно активен брестский регион. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос на 60%

Новости Беларуси. Результат тесного взаимодействия. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью за январь-сентябрь 2021 года вырос на 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внешнеторговый оборот за 9 месяцев составил 88 миллионов долларов.

Выросли объемы поставок и в Приангарье. Мы экспортируем продукцию белорусского машиностроения и товары народного потребления. Особенно отличилась Брестская область. Темп роста товарооборота между этим регионом и Иркутской областью за 9 месяцев составил 104 %. Это более чем 1,8 миллиона долларов. В основном мы поставляем краски, лаки, изделия из чугуна, цемента, бетона, растворители и одежду.