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Особенно активен брестский регион. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос на 60%

29 ноября 2021 15:12
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Новости Беларуси. Результат тесного взаимодействия. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью за январь-сентябрь 2021 года вырос на 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внешнеторговый оборот за 9 месяцев составил 88 миллионов долларов.  

Особенно активен брестский регион. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос на 60%-1

Выросли объемы поставок и в Приангарье. Мы экспортируем продукцию белорусского машиностроения и товары народного потребления. Особенно отличилась Брестская область. Темп роста товарооборота между этим регионом и Иркутской областью за 9 месяцев составил 104 %. Это более чем 1,8 миллиона долларов. В основном мы поставляем краски, лаки, изделия из чугуна, цемента, бетона, растворители и одежду.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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