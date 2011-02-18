Основные законодательные акты по реализации Директивы №4 будут приняты до конца полугодия

Инвестиционный климат в Беларуси улучшается. Директива №4 создает дополнительные стимулы для привлечения в нашу страну иностранных финансовых вливаний.

Основные законодательные акты по реализации документа будут приняты до конца полугодия. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Сергей Румас на консультативном совете по инвестициям при Совете министров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отечественные и зарубежные инвесторы уже проявляют инициативу. Тем более, что проекты постановления об уменьшении числа административных процедур и свободном ценообразовании уже готовы.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы считаем, что основная задача правительства — создание широкого окна возможностей для предприятия самостоятельно избирать, какие виды заимствований ему осуществлять, или, может быть, провести дополнительную эмиссию для того, чтобы привлечь более дешевые средства для модернизации предприятия.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

По итогам января рост инвестиций составил 134%, это очень высокий показатель. Мы очень надеемся, что тот темп, который задан в этой сфере, будет способствовать тому, чтобы наши партнеры, в первую очередь зарубежные, откликнулись на эту инициативу главы государства