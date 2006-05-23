Основные показатели денежно-кредитной политики

Беларуси по итогам начала этого года выполнены Об этом доложил главе государства председатель правления Национального банка Петр Прокопович.Он отметил, что курс рубля стабилен и укрепляется по отношению и к американской, и к российской валюте.

Политика Нацбанка нацелена и на снижение роста цен. Петр Прокопович доложил и о кредитовании экономики страны. Эти процессы идут выше запланированных показателей.

По поручению Президента страны Национальному банку предстоит большая работа по наращиванию положительного сальдо внешней торговли и увеличения золотовалютных резервов. <Улучшается и увеличивается кредитование населения. Процентная политика Нацбанка направлена, с одной стороны, на стимулирование привлечения средств населения и предприятий в банки, а с другой - на постоянное снижение стоимости кредитных ресурсов для населения и госпредприятий>, - сообщил председатель правления Нацбанка Беларуси.