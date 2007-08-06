Оснований для резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ нет

Президент Беларуси принял с докладом министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Владимира Белохвостова.

Во время встречи обсуждался ход подготовки к осенне-зимнему периоду. В частности, ремонт теплотрасс и жилого фонда, а также установка индивидуальных счетчиков воды.

За хозяйский подход и экономию энергоресурсов страны будет отвечать специальная межведомственная комиссия. В нее войдут эксперты экономических, энергетических и промышленных ведомств, а также ученые из Национальной академии наук, специалисты Госстандарта и Госкомитета по науке и технологиям.

Задача комиссии будет состоять в определении главных направлений обеспечения энергобезопасности страны, а также в выработке предложений по повышению ее эффективности.

Эти разработки будут вноситься в правительственные проекты нормативных правовых актов. Белорусские ученые уже говорят о том, что в стране создана научная база, благодаря которой экономить можно в два-три раза.